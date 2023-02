Motomondiale: Bagnaia, 'Bastianini avversario principale? I rivali saranno tutti i 23 piloti'

Roma, 2 feb. - (Adnkronos) - "Bastianini rivale principale nel 2023? Gli avversari da battere sono tutti i 23 piloti che ho contro". Così Francesco Bagnaia in merito ai principali avversari per la nuova stagione. "Sono diversi i piloti veloci che temo -aggiunge il pilota torine...

– (Adnkronos) – "Bastianini rivale principale nel 2023? Gli avversari da battere sono tutti i 23 piloti che ho contro". Così Francesco Bagnaia in merito ai principali avversari per la nuova stagione. "Sono diversi i piloti veloci che temo -aggiunge il pilota torinese a margine della presentazione a Roma Termini del nuovo treno Frecciarossa con livrea Ducati-. Mi aspetto un anno molto complicato. Proverò a dare il massimo senza commettere errori, penso di aver imparato dagli sbagli dello scorso anno.

Voglio difendere il titolo".

La novità del 2023 saranno le sprint race. Ogni sabato ci sarà una gara antipasto di quella domenicale, con la metà dei giri rispetto al GP del giorno dopo e circa la metà dei punti in palio. "Sarà un qualcosa di nuovo per tutti, ma ci stiamo preparando per arrivare al 100% e fare il meglio possibile. Sarà più facile inquadrare il tutto dal secondo weekend", conclude Bagnaia.