Motomondiale: Rossi, 'auto nel cuore, mi piacerebbe correre a Le Mans'

Spielberg, 5 ago. – (Adnkronos) – "Ho sempre amato gareggiare con le auto, all'inizio gareggiavo con i kart perché mio padre li considerava meno pericolosi delle moto. E' qualcosa che mi è rimasto nel cuore. Ho sempre cercato di migliorare la mia tecnica di guida con le auto, di farmi trovare pronto.

Non conosco il mio livello, di sicuro non è lo stesso che ho nelle moto. Mi piacerebbe correre nella 24 Ore di Le Mans, ci sono tante gare in giro per il mondo, penso di potermi divertire". Così Valentino Rossi nel corso di una conferenza straordinaria al Red Bull Ring dove ha annunciato il suo ritiro.