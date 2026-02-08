Momenti di paura nella mattinata di domenica 8 febbraio a Venezia a causa di un incidente provocato, per ragioni ancora da chiarire, da un motoscafo. Il natante è andato ad impattare, travolgendola, contro una gondola e ha poi urtato anche due barche. Almeno due turisti sono stati scaraventati in acqua a seguito dell’impatto del motoscafo che ha colpito anche una colonna ubicata ai piedi del rinomato ponte di Rialto.

La ricostruzione dei fatti.

Quello che doveva essere un romantico ed emozionante giro in gondola si è trasformato in tutt’altro a causa di un incidente provocato da un motoscafo in avaria. L’episodio è avvenuto a Rialto, Venezia, quando il natante ha travolto la gondola urtando anche due barche ed una colonna ai piedi del famoso ponte. Schivando per pochi metri un lancione della polizia locale. I due turisti che si trovavano a bordo della gondola per un giro sul Canal Grande, capovolta a causa dell’impatto, sono stati scaraventati in acqua ed in seguito sono stati portato al pronto soccorso per accertamenti.

L’incidente è avvenuto poco dopo le undici e ha riguardato un’imbarcazione di Alilaguna impegnata nella tratta della linea arancio. Il tutto nelle fasi di ripartenza dalla fermata presso Rialto: prima ha urtato la gondola che si trovava accanto ad esso ed in seguito altre barche compreso un mototopo.

Il gondoliere ha subito aiutato i turisti mentre i vigili del fuoco, intervenuti, hanno recuperato la gondola. Il natante ha nel frattempo proseguito la sua corsa, terminata dopo l’impatto contro un palo posto vicino al Fontego dei tedeschi e il pontiletto nel campiello del Remer. Sembra che a provocare la serie di schianti sia stata un’avaria all’acceleratore ma sarà compito della polizia locale effettuare tutti i rilievi del caso. I turisti sono stati soccorsi da un’idroambulanza del Suem 118 giunta dal PS del Civile. Il motoscafo è stato posto sotto sequestro per effettuare i necessari accertamenti.