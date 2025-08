Due operai sono morti questa mattina a Venezia dopo essere precipitati all’interno di una cisterna contenente residui biologici. La tragedia è avvenuta in un impianto industriale nella zona di Porto Marghera, durante un intervento di manutenzione.

Venezia, tragedia sul lavoro: due operai morti in una cisterna di residui biologici

Una tragedia si è verificata nella mattinata di oggi, lunedì 4 agosto, a Veternigo, frazione del comune di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia.

Due operai di 20 e 30 anni sono deceduti dopo essere precipitati all’interno di una cisterna destinata alla raccolta di residui biologici.

I lavoratori, dipendenti di un’azienda specializzata in manutenzione ambientale, stavano eseguendo la pulizia ordinaria di una fossa biologica situata nella pertinenza di un’abitazione privata. L’allarme è stato lanciato immediatamente, ma all’arrivo dei soccorsi le condizioni dei due erano già disperate. I vigili del fuoco, intervenuti con il supporto del nucleo Nbcr, hanno potuto soltanto recuperare i corpi senza vita.

Venezia, due operai morti in una cisterna di residui biologici: le prime ipotesi

Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Una delle prime ipotesi al vaglio degli inquirenti è che i due operai possano essere stati sopraffatti da esalazioni tossiche sprigionate all’interno della cisterna, perdendo conoscenza prima di cadere.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i tecnici dello Spisal per le verifiche di competenza e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L’intera area è stata messa in sicurezza e transennata per consentire i rilievi. La tragedia riaccende il dibattito sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto nei settori ad alto rischio come quello ambientale.