Movida a Roma, aumentano controlli su Green Pass e mascherine

Roma, 27 nov. (askanews) – Aumentano i controlli delle forze di sicurezza per il controllo del rispetto delle limitazioni anti-Covid. Distanziamento e green pass attenzionati speciali. Disposta la chiusura di alcuni locali del centro a Roma e sanzionate persone prive del dispositivo di protezione individuale: 193 i controlli sulla certificazione verde, soprattutto negli esercizi commerciali e nei luoghi in cui è previsto come obbligatorio.

I controlli si sono intensificati soprattutto nella zona della movida capitolina durante il weekend: da Trevi Campo Marzio a San Lorenzo, da Trastevere a Ponte Milvio e Campo de’ Fiori, da Rione Monti fino a Pigneto, nonché le aree verdi e parchi.

Complessivamente sono state controllate 344 persone, 90 veicoli e 193 controlli di Green Pass.