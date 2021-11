Movimento per la Libertà, cos’è e qual è l’obiettivo del nuovo partito dei no vax

È nato "Movimento per la Libertà", il nuovo partito che rappresenterà i No Vax. Il leader Corbelli annuncia di volerlo portare alle prossime elezioni.

Alle prossime elezioni sarà presente anche un partito politico che rappresenterà i No Vax. Ad annunciarlo è il leader del movimento Diritti Civili, Franco Corbelli.

Nasce “Movimento per la Libertà”, il partito dei No Vax

Questa coalizione prenderà il nome di “Movimento per la libertà”, e si propone di «riprenderci i nostri diritti e la nostra libertà, brutalmente sottratti!», citando le parole dello stesso Corbelli, pubblicate sui suoi profili social.

La presentazione è avvenuto tramite un video esplicativo postato sui social network, accompagnato da una nota del leader No Vax, nella quale ha riassunto i principi cardine di questo movimento:

«Unire tutte le piazze italiane che da mesi stanno pacificamente protestando contro questa barbarie, per dare voce e rappresentanza a questo popolo, agli oltre 7 milioni e mezzo di italiani che hanno scelto (per motivi di salute e/o per una legittima preoccupazione) di non farsi inoculare un siero sperimentale che non solo si sta purtroppo rivelando assai poco protettivo ma che in Europa, negli Usa e nel mondo ha procurato e fatto registrare (nel periodo post vaccinazione) decine di migliaia di decessi oltre a milioni di gravi reazioni avverse»