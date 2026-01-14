Muggiò: Violenta Aggressione Familiare con Coltellate

Un episodio di violenza domestica si è verificato nel tardo pomeriggio del 13 gennaio a Muggiò, una cittadina in provincia di Monza. Una donna di 31 anni è stata gravemente ferita dal marito, Sergio Laganà, di 43 anni. L’incidente è avvenuto nell’abitazione della coppia, dove era presente anche il loro bambino di soli due anni.

Questo tragico evento ha suscitato notevole preoccupazione nella comunità e attirato l’attenzione dei media, sottolineando l’urgenza di affrontare la piaga della violenza sulle donne.

La ricostruzione dell’accaduto

Secondo le prime informazioni raccolte, la coppia stava attraversando una fase di separazione. La lite, che ha portato all’aggressione, sarebbe scoppiata per motivi ancora da chiarire. Al culmine dell’alterco, Laganà ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito la moglie ripetutamente al torace, causando lesioni gravi, tra cui un danno ai polmoni. La donna è stata immediatamente soccorsa dai familiari e trasportata d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per le ferite riportate.

Il momento della confessione

Dopo aver commesso l’atto violento, Laganà ha cercato di allontanarsi dalla scena. Tuttavia, successivamente, si è presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri, ancora vestito con abiti macchiati di sangue. Durante l’interrogatorio, ha confessato l’accaduto dichiarando: “Ho accoltellato la mia compagna”. Le autorità lo hanno quindi arrestato con l’accusa di tentato femminicidio.

Le conseguenze della violenza

La giovane madre, dopo l’intervento, si trova attualmente in prognosi riservata e viene monitorata nel reparto di terapia intensiva. Gli specialisti stanno facendo del loro meglio per stabilizzare le sue condizioni, che rimangono critiche. Questo caso ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i residenti di Muggiò, i quali descrivono la coppia come persone tranquille e affabili.

Il supporto alla vittima e al bambino

I vicini di casa e i familiari immediati sono stati tra i primi a intervenire, contattando i servizi di emergenza dopo aver udito la richiesta di aiuto della donna. Nel frattempo, il figlio della coppia è stato affidato ai nonni materni, al fine di garantirgli la stabilità necessaria dopo un evento così traumatico. La comunità si sta mobilitando per sostenere la famiglia in questo momento difficile.

La risposta della comunità e delle autorità

Le forze dell’ordine, coordinate dalla Procura di Monza, stanno lavorando intensamente per ricostruire i dettagli di quanto accaduto. Nelle prossime ore sono previsti ascolti di amici e familiari della coppia per chiarire ulteriormente le dinamiche dell’aggressione. La violenza domestica rimane un tema di grande attualità e preoccupazione, e questo episodio evidenzia la necessità di interventi efficaci e di una maggiore sensibilizzazione su tali questioni.

Il caso di Muggiò rappresenta un triste promemoria della realtà della violenza di genere e della necessità di un impegno collettivo per prevenire tali tragedie. La comunità è chiamata a riflettere e a impegnarsi affinché situazioni simili non si ripetano più.