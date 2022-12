Multa a donna di 98 anni perchè non si era vaccinata

Multa a donna di 98 anni perchè non si era vaccinata

Una donna di 98 anni, su consiglio medico, non si è vaccinata ma ha ricevuto comunque la multa.

Una donna di 98 anni è stata multata perché non vaccinata contro il Covid-19.

I familiari sono furiosi e non stiamo parlando di una famiglia di no-vax convinti, ma solo di un’anziana signora a cui è stato consigliato da un medico di non vaccinarsi.

“Dura lex sed lex” e per questo anche una donna di 98 anni è risultata una delle tante persone sanzionate dall’Agenzia delle Entrate per non essersi sottoposta a vaccinazione contro il Covid-19.

La 98enne non era però una di quelle persone scettiche o che gridava in piazza “No al vaccino”, semplicemente era troppo anziana per vaccinarsi e visto che il suo stile di vita era casalingo il suo medico le ha consigliato di non vaccinarsi.

Le parole della figlia: “Non pagheremo”

A commentare questa vicenda in maniera critica è stata Paola Pellizzari, la figlia della 98enne. La multa è infatti arrivata al suo indirizzo in quando la donna non vaccinata risultava residente a casa della figlia, ma era domiciliata altrove.

Pellizzari ha affermato: “Un bel regalo di Natale hanno fatto a mia madre mandandole questa lettera. Ma come si fa a emettere una sanzione di 100 euro a una donna di 98 anni, lo trovo semplicemente inconcepibile. Ma noi non pagheremo, non lo trovo giusto, nemmeno risponderò a questa comunicazione“.