Giovanni Giannone, consulente finanziario di 56 anni, è morto all’Ospedale Maggiore di Modica, mentre si stava sottoponendo ad una colonscopia. Lascia la moglie e i tre figli.

Muore durante una colonscopia, aperta un’inchiesta

Lunedì mattina Giovanni si è recato, insieme alla moglie, all’ospedale di Modica per sottoporsi ad un esame generalmente di routine, una colonscopia. L’uomo godeva di buona salute e non soffriva di patologie pregresse. Secondo le prime ricostruzioni, ad ucciderlo sarebbe stato un infarto fulminante, avvenuto nella fase di completamento dell’esame endoscopio del colon e dell’appartamento digerente. La prima ad allarmarsi è stata proprio la compagna, angosciata dal continuo via vai nella stanza in cui il marito si stava sottoponendo al controllo. Dopo aver incalzato i medici per avere informazioni, le è stata rivelata la tragica notizia.

Disposta l’autopsia

In seguito alla scoperto di ciò che era successo nella sala operatoria, la famiglia della vittima ha subito sporto denuncia ai carabinieri della Compagnia di Modica. Ad indagare, ora, è la Procura di Ragusa, che ha sequestrato la cartella clinica dell’uomo e disposto l’autopsia per far luce sulle cause della morte. Al momento è stato aperto un fascicolo per il reato prospettabile di omicidio colposo. I familiari di Giovanni si sono stretti intorno alla moglie ed ai tre figli. L’accaduto ha lasciato tutta la comunità incredula. Nessuno si riesci a spiegare come un test diagnostico eseguito quotidianamente da centinaia di persone possa essere costato la vita ad un uomo di soli 56 anni.