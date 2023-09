Il dramma dello studente morto di infarto a 17 anni si è consumato sabato sera a Chiaia.

L’accaduto

Giuseppe, anni 17, frequentava la quarta C al liceo Umberto di Napoli. Il ragazzo era figlio di un operatore scolastico dello stesso istituto.

La sera di sabato sera Giuseppe ha accusato un malore ed è deceduto.

Il cordoglio della scuola e delle istituzioni

La Presidentessa del Consiglio Comunale Enza Amato ha espresso in una nota il suo: “profondo cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Giuseppe, lo studente del Liceo Umberto stroncato da un infarto a soli 17 anni. Questa dolorosa notizia mi colpisce profondamente. Giuseppe era non solo un giovane con un futuro davanti a lui, ma anche figlio di un dipendente dello stesso istituto superiore, un legame che rende questa perdita ancora più sentita per la scuola in un studiava e si preparava per affrontare la maturità.”

Amici e compagni di classe hanno espresso il loro dolore e incredulità e si sono impegnati a diffondere un appello: “La notizia ci ha sconvolto ed abbiamo pensato di onorare la sua memoria con un minuto di silenzio dopo la fine delle lezioni. Chiediamo a tutti, domani, di rimanere fuori scuola dopo l’uscita fino alle ore 14.05 per dare insieme un ultimo saluto al nostro compagno.”