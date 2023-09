Napoli ancora una volta al centro dei fatti di cronaca. Dopo l’uccisione del giovane musicista Giovanbattista Cutolo, morto a causa di una lite per un motorino mal parcheggiato, nella serata di domenica 17 settembre un ragazzino di appena 14 anni è stato accoltellato.

14enne accoltellato in piazza Carlo III, a Napoli, dopo una lite con gruppo di coetanei: è fuori pericolo di vita

Il giovane è finito al pronto soccorso riportando una ferita da arma da taglio ad un fianco. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato ferito in piazza Carlo III, anche in questo caso, in seguito ad una lite con un gruppo di coetanei. Soccorso dal 118, il 14enne è stato trasportato in ospedale, dove i medici però hanno smentito la gravità delle lesioni.

Dopo le verifiche dello staff sanitario, il giovane è stato medicato con prognosi di 5 giorni salvo complicazioni. Adesso sul fatto sono al lavoro gli uomini della Polizia di Stato. L’aggressione pare sia scaturita da una lite per futili motivi. A riportare lievi lesioni è stato anche un amico del 14enne, rimasto colpito da un pugno.

Ascoltati dalle forze dell’ordine, i due ragazzini non sono stati in grado di fornire ulteriori particolari sulla dinamica né sull’identità dei responsabili. Le autorità passeranno al setaccio le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza della zona per far luce sui responsabili.