Ritrovato il corpo impiccato della giovane scomparsa a Modica: in corso l'ispezione cadaverica da parte del medico legale, le autorità non parlano ancora per certo di suicidio

A Modica la paura muta in tragedia. Noemi Fiore, la ragazza ventiduenne scomparsa lunedì 10 luglio dal Ragusano, è stata ritrovata morta. Stando a quanto si apprende da La Stampa, il corpo della giovane è stato trovato impiccato a un albero in una zona di campagna.

In dubbio l’autopsia

Aperte subito le indagini da parte delle forze dell’ordine, queste ultime indagano in queste ore per capire anzitutto se si sia trattato davvero di un suicidio. In attesa dell’ispezione cadaverica da parte del medico legale, la procura di Ragusa si riserva ancora del tempo per pronunciarsi sulla necessità o meno dell’esame autoptico. La popolazione di Modica è sotto shock e l’intera città si sta raccogliendo attorno alla famiglia della giovane, dopo essersi mobilitata in prima persona nelle ricerche.

Il ritrovamento

Svolte in concerto da più nuclei di diverse forze armate, le ricerche hanno restituito il corpo di Noemi Fiore nella serata di martedì 11 luglio in via San Marco Mista, in una zona aperta alla periferia di Modica. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto altri agenti, tra cui una volante della Polizia e il 118, ma per la giovane non c’era più niente da fare. Stabilire quanto più precisamente possibile il momento del decesso sarà per gli inquirenti un valido aiuto nella ricostruzione dei fatti.