La sua auto sbanda in tangenziale e viene centrata dalle altre vetture: un uomo muore incastrato tra le lamiere dopo in incidente in tangenziale

Sbanda, viene travolto dalle altre auto e muore incastrato tra le lamiere dopo in incidente in tangenziale a Lecce. Tragedia della strada nella serata del 14 agosto in Salento con un 53enne che perde il controllo della vettura che guidava nei pressi dell’uscita per Frigole.

I media locali spiegano che il violentissimo sconto si è verificato poco dopo le 20.30, sulla tangenziale di Lecce, all’altezza dell’uscita per Frigole.

Muore incastrato tra le lamiere

Sempre le info territoriali spiegano che la vittima sarebbe morta sul colpo, incastrata nell’abitacolo della sua vettura, mentre altre 3 persone sono state condotte in ambulanza alla volta dell’ospedale Vito Fazzi, nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita ma una avrebbe riportato traumi di una certa gravità.

La vittima, il 53enne L.G., purtroppo non ce l’ha fatta malgrado l’arrivo tempestivo delle ambulanze del 118 salentino.

Sul posto soccorritori e forze dell’ordine

Sul posto anche unità e pattuglie di polizia e carabinieri che hanno effettuato i rilievi per capire la dinamica e presieduto al ripristino della viabilità. Una prima ricostruzione spiegherebbe come il 53enne abbia perso il controllo del mezzo che dopo aver sbandato ed essersi intraversato è stato centrato da altre vetture in transito e schiacciato contro il guardrail.