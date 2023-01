Un 51enne muore mentre fa gli auguri di Capodanno ai suoi dipendenti, la tragedia si è consumata a Brescia all’interno dello stabilimento dell’Euromeccanica di Flero.

Da quanto si apprende il 51enne è morto per un malore improvviso mentre stava salutando i dipendenti. Leggo spiega che più precisamente l’imprenditore “stava ultimando le ultime pratiche in vista del Capodanno, nell’azienda di cui era comproprietario”. Una morte resa ancor più surreale dalla circostanze festose, quella dell’imprenditore lombardo.

Muore mentre fa gli auguri di Capodanno

Ad un certo punto però l’uomo si è accasciato a terra ed ha perso i sensi.

A quel punto i dipendenti hanno lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che non hanno potuto far nulla per salvare il 51enne. Un dolore immenso in provincia di Brescia per quel decesso così surreale a tragico di un uomo che era comproprietario di Euromeccanica insieme a un socio.

Sul posto ambulanza e carabinieri per i rilievi

Automedica del 118 e ambulanza non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso.

Sul posto anche i carabinieri della territoriale per gli accertamenti di rito e per l’asseverazione da parte del medico legale delle cause naturali all’origine del tragico decesso.