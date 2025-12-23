L'incidente in località Tuerra, in provincia di Cagliari: Usai stava aprendo il cancello di casa quando è stato travolto.

Pietro Usai, di anni 71, è stato schiacciato tra il cancello di casa sua e il vialetto della sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, il 71enne sarebbe sceso dal suo autocarro Nissan per aprire il cancello ma, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo avrebbe ripreso autonomamente la marcia sulla stradina in pendenza travolgendo così Usai, ch è morto sul colpo. Sul posto sono giunti subito i soccorsi ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Lascia la moglie e due figlie.

