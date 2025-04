Un gesto di unità e resistenza contro le intimidazioni in nome della musica.

Un flash mob per la musica e la libertà

Il giorno dopo la ricezione di una lettera minatoria, il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, ha assistito a un evento inaspettato: circa trenta musicisti della Amf – Scuola di Musica di Ferrara si sono riuniti in Darsena per un flash mob. Questo gesto non è stato solo un atto di protesta, ma un chiaro messaggio di unità e resistenza contro le intimidazioni che minacciano la libertà di espressione artistica nella città.

La lettera minatoria e le sue conseguenze

La missiva anonima, recapitata al sindaco, conteneva minacce esplicite nei confronti di Fabbri e della sua famiglia, avvertendolo che qualsiasi suono musicale, anche solo una chitarra, sarebbe stato mal visto durante l’estate nelle piazze principali della città. Questo tentativo di silenziare la musica ha suscitato una reazione immediata da parte della comunità musicale e dei cittadini, che hanno voluto dimostrare il loro sostegno al sindaco e alla cultura musicale di Ferrara.

La risposta della comunità

Il flash mob ha rappresentato un momento di grande emozione e solidarietà. “Ringrazio chi ha partecipato a questo bel gesto”, ha dichiarato Fabbri, sottolineando l’importanza della musica come elemento di coesione sociale. Il sindaco ha ricevuto numerosi messaggi di supporto non solo dalla politica, ma anche da parte di tanti cittadini, dimostrando che la comunità è unita contro le minacce e pronta a difendere la propria cultura. La musica, in questo contesto, diventa un simbolo di libertà e resistenza, un linguaggio universale che unisce le persone al di là delle differenze.