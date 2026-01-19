Il mondo della musica si sveglia con un grande artista in meno, il noto musicista americano, ormai stabilitosi in Italia da moltissimi anni è venuto a mancare all’età di 85 anni dopo aver incantato l’europa con il suo stile artistico unico e la sua immensa classe.

Dagli USA all’Italia, un viaggio incredibile

Ralph Towner è stato sicuramente uno degli esempi più virtuosi del chitarrismo mondiale, una carriera nata nell’infanzia e sviluppata in oltre 50 anni di carriera con collaborazioni di altissimo livello.

Gli inizi da bambino, suonando tromba e pianoforte, solo da grande la scoperta dell’amore per la chitarra, strumento dal quale non si separerà più e con il quale fonderà la sua carriera nel panorama musicale.

La carriera entra nel vivo negli anni ’70 quando fonda assieme al compagno di studi Glen Moore, Paul McCandless e Collin Walcott il quartetto ‘Oregon’ che raggiunge la fama internazionale.

A partire dagli anni ’90 l’arrivo in Italia, luogo in cui si stabilirà, dapprima a Palermo e successivamente a Roma, decisione maturata anche a seguito dell’incontro con l’attrice e successivamente compagna di vita, Mariella Losardo.

La morte a Roma ad 85 anni

Ralph Towner è venuto a mancare lo scorso 18 gennaio a Roma, all’età di 85 anni.

Di questi oltre 50 ne ha passati componendo e suonando musica di altissimo livello, sia per qualità stilistica che per avanguardia, ricercatore ed innovatore ha elevato la chitarra in spazi fino a quel momento inaccessibili.

Sarà ricordato da tutti per il suo immenso virtuosismo con diversi strumenti, oltre che per, come riportato da CaffeinaMagazine.it, il progetto Oregon, riferimento per moltissimi musicisti ancora oggi.