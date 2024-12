Myrta Merlino, tra pochi giorni, lascerà temporaneamente la conduzione di Pomeriggio 5 per tre settimane. Finora, è sempre stata sostituita dal collega Giuseppe Brindisi e dalla giornalista Simona Branchetti, ma questa volta a prendere il suo posto sarà un nuovo volto. Di chi si tratta?

Myrta Merlino sostituita a Pomeriggio 5

Giuseppe Candela, su Dagospia, ha rivelato che Myrta Merlino si prenderà una pausa da Pomeriggio 5 dal 14 dicembre al 6 gennaio. Chi prenderà il suo posto?

“La signora va in vacanza, in anticipo e per tre settimane. Quella stakanovista di Myrta Merlino saluterà la conduzione di Pomeriggio 5 venerdì 13 dicembre, si godrà le lunghe vacanze natalizie e farà ritorno in onda solo il 7 gennaio. La trasmissione quotidiana, che dal prossimo anno potrebbe cambiare conduzione, sarà affidata al giornalista del Tg5 Dario Maltese“.

Dopo aver raccolto la pesante eredità di Barbara D’Urso, Myrta Merlino non è ancora riuscita a conquistare il pubblico del pomeriggio di Canale 5. Dopo una prima stagione che non ha brillato per gli ascolti, anche l’edizione 2024-25 fatica a decollare, con Pomeriggio 5 che oscilla tra il 12% e il 14% di share.

Myrta Merlino non confermata a Pomeriggio 5? Le indiscrezioni

A fronte di questi risultati, i vertici di Mediaset sembrano aver già deciso di non confermare Myrta Merlino alla conduzione del programma nella prossima stagione. Secondo le indiscrezioni, sarebbe già stata individuata una sostituta: una figura di spicco attualmente sotto contratto con la Rai.

Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ha rivelato:

“La conduttrice non sarà più lei. A quanto ci risulta, nonostante i buoni risultati di ascolti, anche se non esaltanti, ci sarà un nuovo volto nel programma pomeridiano della rete ammiraglia del Biscione. A Mediaset hanno intenzione di rinnovare completamente il programma e questo partirà proprio dalla conduzione”.

La stessa fonte fa sapere che per la giornalista ci saranno altre opportunità, forse anche all’interno di Mediaset. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali. Non resta che attendere i prossimi sviluppi.