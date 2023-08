Antonio Capuano, famoso regista di 83 anni, ha rischiato di annegare nel mare di Napoli. Fortunatamente alcuni bagnanti sono riusciti a salvargli la vita.

Napoli, Antonio Capuano rischia di annegare: i bagnanti salvano il regista

Il regista Antonio Capuano ha raccontato la tragedia sfiorata lo scorso 26 luglio nelle acque di Marechiaro, a Napoli. L’83enne ha rischiato di annegare. “Sono stato travolto da un’onda. Sembrava una montagna. Non ho capito più niente. Le mie energie erano naufragate. I polmoni pieni d’acqua di mare, mi hanno detto i medici in ospedale. Dopo, ho abbracciato e baciato quelli che mi hanno salvato. Ho già ripreso a tuffarmi” ha raccontato l’uomo. Tutto è accaduto il 26 luglio, intorno alle 16, nei pressi del Palazzo degli Spiriti. Il regista ha fatto un bagno, ma un’onda lo ha travolto. Il regista ha galleggiato fino alla scogliera, poi è riuscito ad attirare l’attenzione di alcuni ragazzi sugli scogli, che l’hanno soccorso e messo a riposo su una sedia del Porticciolo. Dopo pochi secondi, ristoratori e residenti hanno raggiunto il regista in attesa del 118.

Napoli, Antonio Capuano rischia di annegare: il salvataggio

A correre in suo aiuto anche un vecchio amico, Gianluca Capuano, titolare del celebre ristorante del borgo, Cicciotto. Ha raccontato che come ogni giorno il regista era andato a farsi il bagno ma che fortunatamente quei ragazzi lo hanno aiutato. “Mentre lavoravo, mi sono accorto dei movimenti strani intorno al ristorante: c’era gente che correva. Quindi li ho seguiti e mi sono precipitato ad aiutare. Abbiamo portato Capuano a braccio fino in piazzetta per guadagnare tempo in attesa dell’arrivo del 118. Era quasi annegato. Perdeva sangue dalla bocca. Per fortuna è andato tutto bene. L’altro giorno, poi, ho incontrato Antonio in bus e mi ha abbracciato con una forza assurda: ‘Grazie, grazie’, mi ha detto” ha raccontato l’amico.