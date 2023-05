5 fermi a Napoli, chiesto il pizzo ai cantieri: "Paga se vuoi continuare i lavori".

5 membri del clan Mallardo sono indagati per tentata estorsione nei confronti di diversi cantieri edili di Giugliano, in provincia di Napoli.

Disposto il fermo per 5 membri affiliati al clan Mallardo

Nella mattinata di oggi, mercoledì 17 maggio, i Carabinieri della compagnia di Giugliano, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno disposto decreti di fermo nei confronti di 5 persone, ritenute affiliate al clan mafioso Mallardo.

La grave accusa nei loro confronti è di tentata estorsione continuata e di ricettazione, aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan, operante proprio a Giugliano, comune della provincia partenopea.

Chiedevano il pizzo ai cantieri edili: le indagini

Le indagini dei militari dell’Arma hanno rivelato che, tra i mesi di marzo e aprile del 2023, i 5 indagati avrebbero chiesto il pizzo a diversi imprenditori edili di Giugliano. La dinamica era sempre la stessa: per continuare i lavori che avevano messo in piedi, avrebbero dovuto pagare delle tangenti.

Le indagini sono ancora in corso di approfondimento. Tuttavia, secondo quanto rivelato, i presunti colpevoli, per recarsi nei cantieri edili e chiedere il pizzo, utilizzavano motoveicoli a cui erano apposte targhe rubate in precedenza ad altri veicoli.