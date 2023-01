Napoli, commette uno scippo con "strappo" ma viene arrestato

Addoso aveva anche della droga ed è stato fermato per "rapina impropria e resistenza", commette uno scippo con "strappo" ma viene arrestato

Minuti concitati a Napoli, dove un giovane con dei complici commette uno scippo con “strappo” ma viene arrestato immediatamente dopo una inutile fuga.

Da quanto si apprende il Reparto Prevenzione Crimine Campania della polzia blocca un 29enne che stava fuggendo dopo il reato violento commesso. I poliziotti hanno agito mentre transitavano, come spiega una nota della questura, in via Poerio.

Napoli, commette uno scippo: arrestato

In quel frangente gli agenti “hanno notato tre persone che stavano rincorrendo due uomini ed una di esse ha raccontato che, poco prima, i due le avevano sottratto il borsello e, per procurarsi la fuga, uno dei due l’aveva spintonata”.

A quel punto gli operatori del 113 li hanno “inseguiti fino a quando, giunti in via Calasanzio, sono riusciti a bloccare con difficoltà uno di essi trovandolo in possesso di circa un grammo di sostanza stupefacente”.

La fuga del complice e il fermo in strada

Tutto questo mentre l’altro è riuscito a far perdere le proprie tracce. Ad essere fermato è stato “A.G., 29enne tunisino con precedenti di polizia”. A suo carico ipotesi di reato “per rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale” nonché una sanzione amministrativa per “detenzione di sostanza stupefacente per uso personale”.