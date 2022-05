Stesa a Napoli, nei Quartieri Spagnoli. Nella notte sono stati esplosi 16 colpi alle 4 di notte in via Concordia.

Napoli, esplosi 16 colpi nella notte nei Quartieri Spagnoli

Esplosi 16 colpi alle 4 di notte ai Quartieri Spagnoli. Sono stati momenti di grande paura in via Concordia, nel cuore del centro storico di Napoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Montecalvario di Napoli, che hanno effettuato i primi rilievi e recuperato i bossoli dei colpi esplosi. Non ci sono feriti e non ci sono stati danni a cose. Le indagini sono in corso e la Polizia al momento non esclude nessuna pista.

Maggiori controlli a Napoli nel weekend

Il clima di tensione durante la movida a Napoli è sempre più forte. Nel weekend, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della movida, gli agenti dei Commissariati Decumani e Montecalvario, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, il personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli, con il supporto del Reparto Mobile, hanno effettuato controlli nel centro storico e nei Quartieri Spagnoli. Nel centro storico hanno identificato 25 persone e controllato 4 esercizi commerciali, di cui 2 sanzionati per l’inosservanza dell’Ordinanza Sindacale dovuta alla diffusione della musica oltre l’orario prevista.

Nei Quartieri Spagnoli hanno identificato 59 persone, controllato 9 esercizi commerciali e contestato 40 violazioni del Codice della Strada in materia di circolazione nei centri abitati.