Napoli, madre e figlio trovati morti nel loro appartamento a Posillipo: indagini in corso

Tragedia a Napoli: madre e figlio sono stati trovati morti nel loro appartamento di Posillipo dalle forze dell’ordine. Le vittime, che vivevano insieme da tempo, pare siano decedute per cause naturali. Sulla vicenda, stanno indagando gli uomini della Squadra Mobile.

Napoli, madre e figlio trovati morti nel loro appartamento a Posillipo

I cadaveri di una donna e di un uomo, identificati come madre e figlio, sono stati rinvenuti all’interno del loro appartamento a Posillipo, a Napoli. Il ritrovamento dei corpi è avvenuto a seguito di una segnalazione fatta alle forze dell’ordine dai vicini di casa che da alcuni giorni non vedevano nessuna delle due vittime né avevano avuto loro notizie.

Sui resti di madre e figlio non sono stati trovati segni di violenza: si ipotizza, quindi, che i due siamo deceduti per cause naturali.

Una volta giunti sul posto, dopo aver suonato invano per diverse volte il campanello, gli agenti del commissariato di Posillipo hanno dovuto richiedere l’intervento dei vigili del fuoco. Una volta all’interno dell’appartamento, i militari hanno constatato la presenza di due corpi ormai senza vita.

Indagini in corso

Si suppone che madre e figlio, rispettivamente di 96 e 67 anni, siano morti alcuni giorni prima del ritrovamento. Insieme agli agenti del commissariato di Posillipo e ai vigili del fuoco, sul luogo della tragedia si sono recati anche gli uomini della Scientifica della Polizia di Stato. Le indagini, invece, sono state affidate alla Squadra Mobile. La Procura di Napoli, inoltre, ha disposto il sequestro delle salme per procedere con le autopsie.

In attesa dei risultati dell’esame autoptico, l’ipotesi formulata dalle forze dell’ordine è che le due vittime, che vivevano insieme nell’appartamento di Posillipo, siano decedute per cause naturali. Non sono stati individuati, infatti, elementi che indichino una morte violenta. Le autorità non hanno rinvenuto segni sui corpi, la casa era in ordine e non erano presenti tracce di effrazione su porte e finestre, chiuse dall’interno. Si suppone, quindi, che il primo a morire sia stato il figlio, seguito dalla madre anziana che, rimasta sola e incapace di chiedere aiuto, sarebbe deceduta a sua volta.