Napoli, scoperto e sequestrato scuolabus abusivo senza targa né assicurazione

Napoli, scuolabus abusivo privo di targa e assicurazione. A bordo trasportava 15 studenti, fermato nel quartiere di Scampia.

Napoli, scuolabus abusivo fermato nel quartiere di Scampia. A bordo c’erano 15 studenti, tutti minorenni, eppure il mezzo non aveva assicurazione né targa o immatricolazione.

Napoli, scuolabus abusivo

Fermato scuolabus abusivo a Napoli, il furgone veniva usato per portare alcuni studenti a scuola e da lì a casa.

Il servizio di trasporto non aveva alcuna autorizzazione, quando i carabinieri hanno fermato il mezzo i ragazzi a bordo sono stati riaffidati alle famiglie.

Il furgone sequestrato dalle forze dell’ordine, un Renault Master, è stato intercettato dai dai militari del Nucleo Radiomobile di Napoli durante un servizio di controllo in via Galimberti.

Scuolabus abusivo a Napoli, a bordo minorenni

Il mezzo era carico di ragazzini e non aveva nemmeno una targa.

A seguito dei controlli da parte dei carabinieri, era palese che si trattasse di un servizio abusivo da e per la scuola. Dei passeggeri 13 erano minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni e tutti frequentavano l’istituto tecnico Galileo Ferraris di Scampia.

Napoli, scuolabus abusivo: il conducente senza licenza

Il conducente alla guida dello mezzo abusivo, un 45enne incensurato di Giugliano in Campania, non aveva mai ottenuto autorizzazioni o licenza alcuna da parte del Comune di Napoli per svolgere servizio scuolabus.