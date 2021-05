Napoli, vaccino Covid ai tassisti a partire da martedì 18 maggio: come prenotare

Le somministrazioni avverranno presso l’hub vaccinale di Porta Nolana.

Buona notizia per i tassisti napoletani: al via le vaccinazioni anti-Covid a partire da martedì 18 maggio 2021. Chi dovrà vaccinarsi, dovrà recarsi all’hub di Porta Nolana, realizzato dalla società partecipata dei trasporti della Regione Campania, l’Eav.

Napoli, al via le vaccinazioni anti-Covid per i tassisti

L’idea di far vaccinare i tassisti a Napoli nasce con l’obiettivo di completare velocemente le vaccinazioni, in vista del turismo estivo, nella sfera dei trasporti che ogni giorno è in stretto contatto con il pubblico.

Napoli, la proposta per i tassisti di abbonamenti sosta gratis per le strisce blu

Inoltre, per risolvere le difficoltà della categoria dei tassisti in riferimento alla riduzione degli spostamenti durante la pandemia, nel Comune napoletano è arrivata questa mattina la richiesta dal consigliere Ciro Langella, delegato ai trasporti pubblici non di linea, per rendere gratuita la sosta dei taxi all’interno delle strisce blu, in aggiunta ad altro veicolo del nucleo familiare.

L’idea è di istituire abbonamenti agevolati a quelle auto pubbliche che sostano nelle strisce blu gestite dall’Anm.

Il consigliere ha spiegato che proprio per il periodo della pandemia che stiamo vivendo la categoria dei tassisti è stata veramente messa a dura prova. E spesso ciò viene messo da parte o addirittura non preso in considerazione. Per cui la possibilità di usufruire di un abbonamento agevolato, alla fine molto simile a quello già esistente per i residenti, sarebbe una novità positiva per i bilanci familiari di un tassista. Possibilità che c’è da dire è già in atto in altre città italiane.

Napoli, valutazioni sulla proposta degli abbonamenti sosta gratis per le strisce blu ai tassisti

A dire la sua anche l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità, Marco Gaudini: da lui viene a galla la notizia che è già stata avviata un’interlocuzione con l’Anm e con il Servizio Viabilità per verificare e render e reale questa ipotesi di consentire nelle aree delimitate dalle strisce blu la sosta ai tassisti. Sembra, dunque, da qui a una settimana sarà possibile mettere i punti sulla i per questa faccenda.

Anche Stefano Di Scala, per l’Anm, ha confermato che al termine delle valutazioni dell’azienda, saranno recepite le indicazioni del Comune. Entro dicembre sarà possibile dare vita ad una fase di collaudo con il fine di verificare le ricadute economiche della nuova regolamentazione della sosta per i taxi.