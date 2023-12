Durante le ispezioni condotte dai carabinieri del Nas, sono state sequestrate 39 tonnellate di prodotti dolciari e materie prime, in cattivo stato di conservazione e spesso in locali afflitti da gravi problemi igienico-strutturali.

Nas, sequestrate tonnellate di dolci: 382 strutture irregolari

Le violazioni riguardavano anche la presenza di parassiti, l’assenza di tracciabilità e frodi commerciali. Le verifiche coinvolgevano circa mille imprese, rilevando irregolarità in 382 strutture (38% del totale). Sono state contestate 585 violazioni, con sanzioni pecuniarie superiori a 423mila euro, diciotto gestori sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria per frode in commercio e detenzione di prodotti dolciari in cattivo stato, come riporta tgcom24.mediaset.it. Le ispezioni hanno portato a 27 provvedimenti di chiusura/sospensione di attività, con un valore complessivo di oltre 8 milioni di euro.

Nas, scoperte 24 tonnellate di frutta secca contaminata

Tra i sequestri, sono state scoperte 24 tonnellate di frutta secca contaminata da micotossine. In diverse province, tra cui Bologna, Ravenna, Viterbo, Catania, Bergamo, Trapani, Palermo e Agrigento, sono stati ritirati dal consumo oltre 500 dolci natalizi, alcuni venduti come artigianali ma provenienti da produzioni industriali o con ingredienti diversi da quanto dichiarato. Alcuni casi includono l’impiego di materie prime congelate e in cattivo stato, gravi carenze igienico-sanitarie e frodi in etichettatura. L’operazione ha coinvolto diverse regioni italiane, evidenziando l’ampia portata delle irregolarità nel settore dolciario durante le festività natalizie.