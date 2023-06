La Naspi è un sussidio erogato dall’Inps in favore di coloro che hanno perso il lavoro non per loro volontà.

Chi può richiedere la Naspi

La disoccupazione della Naspi è compatibile con il Reddito di cittadinanza, ma nel caso un utente percepisca entrambe l’importo del RC viene sottratto a quello della Naspi.

Il sussidio per la disoccupazione può essere percepito per un massimo di 24 mesi dall’ex lavoratore.

I casi in cui un ex dipendente può richiedere la Naspi comprendono le dimissioni nel periodo di maternità; le dimissioni per giusta causa, come il mancato pagamento di una o più mensilità dello stipendio; e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Per poter richiedere la Naspi bisogna essere disoccupati e bisogna avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione.

Come viene calcolata la Naspi

Nel calcolo della Naspi 2023 si sommano le retribuzione imponibili Inps degli ultimi quattro anni divise per il numero delle settimane lavorate nei quattro anni.

Inoltre, è necessario calcolare la retribuzione lorda media mensile degli ultimi 4 anni e dividere la retribuzione lorda totale per il numero di settimane lavorate e moltiplicarle per 4,33 (che sono le settimane contenute in un mese).

La disoccupazione corrisponde al 75% della retribuzione media mensile. Dal sesto mese in poi l’importo subisce una riduzione del 3% rispetto al mese precedente.

Quando dovrebbe arrivare la Naspi di giugno 2023

La Naspi non viene erogata con una data fissa. L’Inps pubblica con un anticipo di 7-15 giorni i dettagli riguardanti il pagamento della disoccupazione.

Sul sito dell’Inps, alla voce Fascicolo Previdenziale e andando su Prestazioni e pagamenti è possibile verificare quando sarà erogato il pagamento della Naspi.

La data del pagamento della Naspi di giugno 2023 dovrebbe essere pubblicata tra il primo del mese e l’otto giugno sul sito Inps.

Per quanto riguarda il pagamento dovrebbe essere erogato tra il 7 e il 14 di questo mese.