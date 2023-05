Si tratta di una scadenza molto importante per chi ha perso il lavoro: a breve sono previste le erogazioni della Naspi di maggio 2023. L’Inps ha dato comunicazione circa le date di invio delle somme e dell’accredito delle stesse. Ci sono infatti delle date precise destinate al pagamento. La Naspi è l’indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti, che per cause non imputabili alla propria volontà hanno perso il lavoro.

Naspi maggio 2023: quando viene pagata

E da quanto si apprende quella di maggio 2023 arriverà nelle tasche degli aventi diritto alla prestazione nelle prime settimane del prossimo mese. Attenzione: il dato è che non tutti i beneficiari della Naspi ricevono il pagamento dell’indennità alla stessa data e ci sono circostanze che differenziano il calendario. A far fede soprattutto è la data di presentazione della domanda INPS per ottenere il riconoscimento del contributo. Nei primi dieci giorni di ciascun mese l’Inps offre a tutti la possibilità di controllare quando partirà il pagamento della Naspi.

Le modalità di accesso al portale Inps

Come? Accedendo sul portale tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Ma quando è previsto il pagamento INPS della Naspi maggio 2023? Il pagamento della Naspi sarà in ricezione nella settimana che va dal 7 al 14 maggio, mentre la data presunta di accredito potrebbe essere visibile sul sito INPS già da inizio mese, dal 2 al 9 maggio 2023.