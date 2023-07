Natalia Paragoni vicina al parto: "Me la sto facendo sotto"

Natalia Paragoni sta per dare alla luce la sua prima figlia e in queste ore, attraverso i social, ha confessato ai fan alcuni dettagli relativi alla gravidanza e al parto ormai sempre più imminente.

Natalia Paragoni: la paura del parto

Natalia Paragoni non ha fatto segreto di essere terrorizzata all’idea di partorire e nelle ultime ore, attraverso i social, ha confessato ai fan: “Vi dico la verità, ma ve l’avevo già detto: me la sto facendo sotto, di brutto. Non sono spaventata, ma continuo a pensare… A parte che sogno un sacco di volte che partorisco. Sono arrivata al limite, non vedo l’ora. Però dall’altra parte non voglio che arrivi l’ora, perché ho paura di sentire troppo dolore o di non controllare le mie reazioni, di dire cose brutte e cattive ad Andrea”, ha ammesso. L’influencer ha anche svelato che lei e il fidanzato Andrea Zelletta al momento non saprebbero ancora come gestire la figlia e i social e non sarebbero sicuri di mettere foto della bambina sui loro canali ufficiali. Da sempre infatti i due preferiscono vivere la loro vita privata nel massimo riserbo.

Natalia ha anche svelato che finalmente lei e Andrea Zelletta avrebbero scelto il nome da dare alla figlia, ma lo renderanno ufficiale solo dopo la nascita della bambina.