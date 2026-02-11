Nathaly Caldonazzo Rivela la Data del Matrimonio con Filippo: Tutti i Dettagli!

Nathaly Caldonazzo, celebre showgirl italiana, si prepara a coronare il suo sogno d’amore. Dopo mesi di attesa e di voci che si rincorrevano, è ufficiale: il suo matrimonio con Filippo Maria Bruni è fissato per il 25 maggio 2026. La notizia è stata riportata dal settimanale Chi, che ha rivelato anche le pubblicazioni avvenute presso il Comune di Roma.

Il futuro sposo di Nathaly

Filippo, la cui professione non è legata al mondo dello spettacolo, compirà 54 anni quest’anno. La differenza di età tra i due è di tre anni, poiché Nathaly è nata nel 1975. La storia d’amore tra i due è iniziata circa undici mesi fa e, come ha ricordato la Caldonazzo durante un’intervista a Verissimo, è stata una vera sorpresa per lei ricevere la proposta di matrimonio.

Un amore che nasce da lontano

La coppia si conosce da diversi anni, avendo incrociato i propri destini per la prima volta quando Nathaly aveva solo 23 anni, durante una relazione con l’attore Massimo Troisi. Da quel momento, Filippo ha sempre visto Nathaly come la donna della sua vita. Nonostante i diversi percorsi intrapresi nel corso degli anni, la scintilla tra i due non si è mai spenta.

La proposta e i preparativi

Durante il suo intervento nel programma di Silvia Toffanin, Nathaly ha raccontato come, inizialmente, non avesse intenzione di intraprendere una nuova relazione. Tuttavia, l’insistenza e la pazienza di Filippo hanno fatto breccia nel suo cuore. “Lui è rimasto lì, ed è bello quando una persona rimane”, ha affermato la showgirl, sottolineando l’importanza della costanza in una relazione.

Un matrimonio da sogno

Attualmente, i preparativi per il grande giorno sono in corso. Nathaly, visibilmente emozionata e felice, attende con trepidazione di festeggiare questo nuovo capitolo della sua vita. Nonostante le incertezze tipiche di ogni matrimonio, la showgirl è determinata a rendere il suo giorno speciale indimenticabile.

In attesa di ulteriori dettagli sulla cerimonia, fan e amici di Nathaly si preparano a celebrare con lei questo importante passo. La data del matrimonio è ormai ufficiale e i preparativi sono già in movimento. Per Nathaly, questo rappresenta la realizzazione di un sogno atteso a lungo.