Naufragio di Cutro: mancano ancora 21 persone

La terribile tragedia di Cutro ha tolto la vita a 79 migranti in arrivo dall’Africa verso l’Italia in cerca di un futuro migliore. I numeri sono impressionanti e, purtroppo, potrebbero ancora peggiorare. Secondo le stime che sono state sul numero di migranti a bordo della nave, infatti, all’appello mancherebbero ancora 21 persone.

Strage di Cutro, il numero dei decessi sale a 79

La maledetta notte tra il 26 e 27 febbraio 2023 ha tolto la vita a 79 migranti che si erano messi in viaggio per raggiungere il nostro Paese. Tra le persone presenti a bordo dell’imbarcazione tantissimi erano bambini, quasi tutti di età inferiore ai 12 anni. Ogni giorno il mare sta restituendo i corpi dei morti, con il conto delle vittime che continua a salire. E ancora non si vede la fine.

I sopravvissuti e i dispersi

Le stime che sono state fatte sulle persone presenti a bordo dell’imbarcazione il giorno della partenza, indicano che il totale dei migranti doveva essere un numero vicino a 180. Facendo dei rapidi calcoli sulle persone che sono decedute e coloro che si sono riusciti a salvare, si arriva a determinare il numero dei dispersi. Secondo le autorità, al momento ci sarebbero ancora 21 persone disperse, alcune delle quali sono con tutta probabilità sono minorenni.