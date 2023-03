Naufragio in Tunisia: 5 morti e 28 dispersi

Una barca si è capovolta al largo della Tunisia, come è stato reso noto dagli attivisti del Forum tunisino per i diritti sociali ed economici (Ftdes). Il bilancio al momento è di cinque migranti morti, provenienti dall’Africa sub-sahariana, e 28 dispersi. Purtroppo si tratta di un bilancio che potrebbe peggiorare. I migranti erano partiti dalla regione costiera di Sfax, in direzione di Lampedusa. Il naufragio è purtroppo l’ultimo di una lunga serie di tragedie avvenute sulla rotta del Mediterraneo Centrale, considerata la più mortale del mondo.

Le dichiarazioni di Romdhane Ben Amor di Ftdes

“Cinque corpi di migranti sono stati recuperati e altri cinque migranti sono stati salvati, ma 28 risultano ancora dispersi” ha dichiarato Romdhane Ben Amor, di Ftdes. Ha, inoltre, spiegato che il barcone è affondato “perché era sovraccarico“. Erano presenti 38 persone a bordo, per lo più provenienti dalla Costa d’Avorio.