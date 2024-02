Il funerale di Navalny si farà: ecco l'orario ed il luogo della cerimonia funebre

Dopo le preoccupazioni sulle difficoltà di organizzare una cerimonia funebre in memoria di Alexei Navalny, è giunta in queste ore la notizia che il funerale si farà. Ad annunciarlo è stata la portavoce del dissidente russo, rivelando sia il luogo che l’orario in cui si terrà la sepoltura. Kira Yarmish ha anche sottolineato di arrivare in anticipo.

Le difficoltà iniziali

I funerali di Navalny erano sin dall’inizio messi in discussione, stando ad alcune vecchie dichiarazioni della madre ad esempio, il piano del governo russo era di seppellire il corpo dell’uomo in un luogo segreto, senza dare la possibilità di organizzare un ultimo saluto. Ma questa non è stata l’unica difficoltà da superare.

L’intero entourage del dissidente russo ha infatti lamentato in seguito le difficoltà di trovare un’agenzia funebre che potesse organizzare i funerali perché tutte si tiravano indietro. Un rifiuto che proveniva sia da enti pubblici che privati, denunciò la portavoce di Navalny. Stando a quanto riportato, alcune aziende si defilavano non appena udivano il cognome dell’uomo, mentre altre, più schiette, ribadivano di aver ricevuto l’ordine di non collaborare con loro.

L’insistenza paga

Nonostante tutto però alla fine la cerimonia funebre di Alexei Navalny avrà luogo questo venerdì alle 14 nella Chiesa dell’Icona della Madre di Dio a Maryino. Il funerale si terrà nella chiesa di Borisovskoye. La portavoce Kira Yarmish ha anche consigliato di venire in anticipo, probabilmente perché prevede una grande partecipazione all’evento. Navalny verrà sepolto qualche ora dopo, intorno alle 16.