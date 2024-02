Alexei Navalny, il principale leader dell’opposizione del presidente Vladimir Putin, è morto venerdì nella prigione artica dove stava scontando la condanna a 19 anni di carcere.

Morte Navalny, ispezione a sorpresa prima della morte

Navalny era detenuto nella colonia penale IK-3 a nord del Circolo Polare Artico, a Kharp a circa 1.900 km a nord-est dalla capitale. La sua morte è stata annunciata dal Servizio Penitenziario Federale del Distretto Autonomo Yamalo-Nenets alle 14:19 ora di Mosca del 16 febbraio. “Il 16 febbraio 2024, nella colonia penale numero 3, il detenuto Navalny A.A. si è sentito male dopo una passeggiata, perdendo quasi subito conoscenza“. Sembrerebbe che nei giorni precedenti il decesso, il dissidente abbia incontrato due agenti segreti russi. La notizia è stata riportata da Gulagu.net, un’organizzazione attenta alle violazioni dei diritti umani. Il sito web è stato il primo a puntare il dito contro il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, denunciando il reclutamento degli 007 nei penitenziari.

I dubbi sulla morte

In occasione della visita, sembrerebbe che gli uomini dei servizi segreti abbiano disconnesso alcune telecamere a circuito chiuso. I più attenti l’hanno letto come un primo campanello d’allarme per ciò che è successo in seguito. “Il personale medico dell’istituto è arrivato immediatamente ed è stata chiamata un’ambulanza” hanno spiegato i funzionari della prigione, aggiungendo “Sono state eseguite tutte le misure di rianimazione necessarie, che non hanno dato risultati positivi“. La causa della morte non è ancora stata accertata, così come la madre Lyudmila non è ancora riuscita a vedere il corpo del figlio. “Quando l’avvocato e la madre di Alexei sono arrivati alla colonia questa mattina, è stato detto loro che la causa della morte di Navalny era una sindrome da morte improvvisa“, ha dichiarato sabato Ivan Zhdanov, che dirige la Fondazione anticorruzione di Navalny.

Non è chiaro dove sia il corpo

Novaya Gazeta ha scritto che la salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale del distretto di Salekhard, sottolineando che presentava segni di contusioni compatibili con una sorta di convulsioni e tracce di tentativi di massaggio cardiaco. Il giornale ha aggiunto che non è chiaro il motivo per cui il cuore si sia fermato. Alcuni media russi hanno riferito che una squadra speciale di investigatori è arrivata da Mosca. Non è tuttavia chiaro quando si svolgerà l’autopsia.