Una situazione di emergenza ha interessato oggi la nave da crociera Msc World Europa, rimasta bloccata al largo di Ponza. I passeggeri a bordo stanno vivendo ore di incertezza, mentre l’equipaggio cerca di gestire il guasto e garantire sicurezza e assistenza. Le autorità marittime locali sono intervenute tempestivamente per monitorare la situazione e coordinare le operazioni di soccorso.

Nave Msc World Europa bloccata al largo di Ponza: le cause

Questa mattina, la nave da crociera Msc World Europa ha segnalato un’avaria all’impianto elettrico dei motori mentre si trovava a circa 8 miglia nautiche dall’isola di Ponza. L’allarme è stato trasmesso alle 07:25 al Centro nazionale di coordinamento del Soccorso marittimo della Guardia Costiera.

La nave, impegnata in un itinerario da Genova a Napoli con soste in Italia, Malta, Spagna e Francia, ha a bordo 8.585 persone, di cui 6.496 passeggeri e 2.089 membri di equipaggio. Gli ingegneri di bordo stanno intervenendo per risolvere il problema nel più breve tempo possibile.

Nave Msc World Europa bloccata al largo di Ponza: l’intervento della Guardia Costiera

La situazione a bordo viene definita tranquilla e sotto controllo, grazie alle condizioni meteomarine favorevoli e ai generatori che continuano a garantire i servizi essenziali per i passeggeri. Per supportare la nave, due rimorchiatori sono partiti dai porti di Gioia Tauro e Napoli, con l’obiettivo di condurre l’unità in sicurezza fino a Napoli. Tecnici specializzati MSC si stanno recando a bordo per ulteriori verifiche.

A scopo precauzionale, la Guardia Costiera ha inviato due motovedette e un elicottero AW 139 – Nemo per monitorare la situazione, mentre il Centro Secondario di Soccorso Marittimo di Civitavecchia segue costantemente l’evoluzione dell’evento, mantenendo contatti diretti con la nave e l’armatore.