‘Ndrangheta, sono stati confiscati beni dal valore complessivo di 830mila euro alla cosca Trapasso da parte della Guardia di Finanza.

‘Ndrangheta, confiscati beni per oltre 830mila euro a tre esponenti della cosca Trapasso

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Catanzaro ha confiscati beni dal valore complessivo di 830mila euro nei confronti di tre esponenti della cosca Trapasso, ovvero Giovanni Trapasso, ritenuto capo dell’omonimo clan di San Leonardo di Cutro e i suoi due figli, Leonardo e Tommaso.

Il provvedimento è stato emesso da parte del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Dda del capoluogo della Calabria, dopo gli accertamenti coordinati dal Gico della Guardia di Finanza.

‘Ndrangheta, confiscati beni per oltre 830mila euro a tre esponenti della cosca Trapasso: 8 unità immobiliari e due rapporti bancari

A essere stati confiscati a tre esponenti della cosca Trapasso da parte della Guardia di Finanza, 8 unità immobiliari e due rapporti bancari, in quanto “chiara, inequivoca e rivelante sproporzione” tra redditi dichiarati e beni disponibili. La misura è stata quindi adottata in seguito all’analisi del profilo patrimoniale nei confronti dei prevenuti e dei loro familiari. Ricordiamo che i tre destinatari della confisca, Giovanni Trapasso e i suoi due figli, nel 2016 erano stati coinvolti nell’inchiesta che portò all’operazione “Borderland“, operazione che portò a molti arresti.