'Ndrangheta: Gasparri, 'minacce a Gratteri perché non predica ma attua legalità'

Roma, 19 set. (Adnkronos) – "La legalità non si predica, si attua. E Nicola Gratteri, da sempre in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata e al narcotraffico, è un esempio di impegno e di coerenza. Ma poiché anche la solidarietà non si esprime solo a parole, mi auguro che ci sia massima attenzione perché le presunte rivelazioni di un cosiddetto pentito siano adeguatamente verificate e si prendano le doverose misure a tutela sua e dei suoi familiari".

Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.