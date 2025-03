Il programma non è ancora iniziato e già se ne parla ovunque. “Ne Vedremo delle Belle“, il nuovo show firmato Carlo Conti, ha già regalato il primo colpo di scena. Ma non sul palco. Dietro le quinte, anzi, nei corridoi degli studi Dear, l’indiscrezione è di una lite.

“Ne vedremo delle belle”: ecco chi svela della lite dietro le quinte

Un venerdì movimentato. Volato di tutto. Parola della raggiante Paola Perego. Succede tutto in diretta su Rai Uno. Conti è collegato con Alberto Matano, si parla del programma, si scalda l’attesa. Poi, boom. Paola Perego sgancia la bomba: “Ero lì. Ho visto cose che voi umani… Ho visto volare extension. Una lite vera, sedata per miracolo. Non posso dire chi, ma vi dico solo: sabato sarà da non perdere”.

Un siparietto? Un’esagerazione? Non lo sappiamo con certezza. Ma l’atmosfera attorno al debutto dello show “Ne Vedremo delle Belle” si è già infiammata. Secondo Biccy, Angela Melillo avrebbe riportato la calma tra le due “pantere” protagoniste dello scontro. Ma chi erano? Bocche cucite. Per ora, il mistero resta. E con lui l’hype.

“Ne vedremo delle belle”, il nuovo show di Carlo Conti: quali “colpi di scena”?

Ma parliamo del programma. Format originale, 100% italiano. Dieci protagoniste, cinque discipline: canto, ballo, musical, intervista e… una quinta ancora segreta. Tutto deciso in diretta, con il sorteggio. Una pesca, una sfida, una scelta. E la tensione che sale.

In giuria, pezzi da novanta: Christian De Sica, Mara Venier e Frank Matano. Che poi, ironia del caso, Carlo Conti in diretta l’ha scambiato per Alberto Matano. Momento cult. Ma non solo loro avranno voce in capitolo. Anche le otto concorrenti non impegnate nella sfida voteranno, aggiungendo pepe alla competizione.

C’è tutto: adrenalina, colpi di scena, rivalità. E ora pure un retroscena bollente prima ancora di cominciare. Se questi sono i presupposti, il titolo dello show non è mai stato così azzeccato. Ne vedremo delle belle, eccome.