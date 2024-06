Nek ha accompagnato all’altare Martina, la figlia di sua moglie, Patrizia Vacondio, avuta da una precedente relazione. Insieme a lui anche il padre biologico della ragazza.

L’amore di Nek per la figlia acquisita

Nek ha avuto una figlia con la moglie, Beatrice, di 13 anni. Ha però sempre avuto un legame speciale anche con Martina, benché non sia sua figlia biologica. E così la giovane, nel giorno più importante della sua vita, quello del matrimonio, ha avuto ben due papà ad accompagnarla all’altare: quello biologico e quello acquisito.

È stato tutto un privilegio

Nek, nome d’arte di Filippo Neviani, ha condiviso su Instagram un video in cui si vede Martina mentre entra in chiesa insieme ai suoi due papà. Si legge nella commovente descrizione del cantante il suo racconto emozionato di quel momento: “Accompagnare Martina per un breve tratto verso l’altare. In un secondo ho rivisto passarmi davanti lei piccola, lei adolescente e lei ora donna moglie donna in carriera. Il tempo è volato. Quando sono tornato al mio posto in chiesa ho ringraziato in silenzio perché non era scontato fossi lì, che in tanti di noi fossero lì, addirittura c’era la bisnonna dello sposo. 101 anni che mai avrebbe sperato in così tanto. È stato tutto un privilegio una vera grazia. È nata una nuova famiglia. Dio e noi ne eravamo testimoni.”