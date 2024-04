Nelly Furtado: incidente sul palco del Coachella

Incidente sul palco al Coachella per Nelly Furtado. La cantante è caduta “di faccia” mentre si stava esibendo. Il video del piccolo inconveniente è diventato virale e lei ci ha tenuto a tranquillizzare i fan.

A distanza di un anno dall’annuncio del suo ritorno, Nelly Furtado ha partecipato al Coachella. Tutto stava andando per il meglio, quando ha avuto un piccolo incidente sul palco. E’ caduta proprio mentre si stava esibendo, sbattendo la faccia a terra.

Nei video del Coachella che riprendono l’incidente di Nelly Furtado, si vede la cantante che si muove sul palco con estrema sicurezza. Ad un certo punto è inciampata ed è caduta. Nonostante tutto, si è rialzata in fretta ed ha portato a termine l’esibizione. Poco dopo, l’artista è intervenuta sui social per tranquillizzare tutti: sta bene, il volto è salvo ma il suo dito è un po’ malandato. “Ho lasciato tutto sul palco, anche il mio sangue“, ha esclamato Nelly.

Tralasciando l’incidente al Coachella, i fan stanno ancora spettando un suo ritorno alla musica con nuovi brani. A maggio 2023, Nelly Furtado aveva annunciato così il suo comeback:

“Io e Dom abbiamo appena iniziato a fare musica insieme, ed è stato un processo di riavvicinamento e comprensione delle radici di quello che faccio. Ho iniziato a collegare i puntini, a chiedermi perché tutti questi DJ remixavano mie vecchie canzoni, come ad esempio Give it to me e Say it right. Ho realizzato che la mia voce semplicemente suona molto bene sui beats, ed è una cosa da cui non devo scappare. Dom mi ha insegnato a tornare a questa verità, a quello che mi fa stare bene, a trovare l’anima nella musica. Nel mondo EDM non si è tanto preoccupati di creare la hit pop. Stanno solo cercando di catturare un momento. Sono molto impegnata con la mia nuova musica. Posso dire che nell’ultimo anno e mezzo ho già registrato più di cento pezzi. Sono davvero felice di poter far ascoltare delle nuove canzoni. Sono anche grata di avere dei fan che ancora mi seguono dopo 20 anni. All’inizio della mia carriera c’era chi pensava che fossi una miracolata che aveva avuto la fortuna di azzeccare un pezzo. Invece dopo tutto questo tempo c’è chi apprezza ancora la mia musica e chi mi aspetta”.