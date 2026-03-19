Una neonata è morta poche ore dopo il trasferimento presso l’Ospedale Umberto I di Enna, dopo essere stata assistita inizialmente all’Ospedale Barone Lombardo di Canicattì, in provincia di Agrigento. Il caso, che ha coinvolto una famiglia residente a Ravanusa, ha dato origine a un’inchiesta per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità nella gestione clinica.

Neonata muore a pochi giorni dal parto: una vicenda drammatica tra Canicattì ed Enna

Come riportato da AgrigentoNotizie, una grave tragedia in ambito neonatale ha colpito la sanità siciliana, generando interrogativi ancora aperti. Una neonata è deceduta poche ore dopo essere stata trasferita presso l’Ospedale Umberto I di Enna, dove era giunta in condizioni critiche dal presidio sanitario di Ospedale Barone Lombardo a Canicattì, nella provincia di Agrigento. Il parto risalirebbe a circa tre giorni prima del decesso e, secondo le prime informazioni, non sarebbero emerse anomalie evidenti né durante il travaglio né subito dopo la nascita, rendendo la ricostruzione dei fatti particolarmente complessa.

Nelle ore successive, le condizioni della piccola sarebbero peggiorate improvvisamente, rendendo necessario un trasferimento urgente verso una struttura più attrezzata. Nonostante l’intervento dei sanitari e le cure tempestivamente somministrate, la situazione è precipitata fino al tragico epilogo. I genitori, residenti a Ravanusa, hanno presentato una denuncia che ha portato all’apertura di un’indagine da parte della Procura di Agrigento, al momento senza ipotesi di reato formalmente contestate.

Neonata muore a pochi giorni dal parto: indagini in corso e accertamenti medico-legali

Gli inquirenti hanno avviato una serie di verifiche approfondite per chiarire ogni fase della vicenda. Sono state acquisite le cartelle cliniche relative sia al presidio di Canicattì sia all’ospedale di Enna, con l’obiettivo di ricostruire nel dettaglio il percorso clinico della neonata, dal parto fino al decesso. Contestualmente, è stato disposto il sequestro della salma, che sarà sottoposta ad autopsia nei prossimi giorni.

L’esame autoptico rappresenta un passaggio decisivo per individuare le cause della morte e stabilire se siano intervenute condizioni imprevedibili oppure eventuali criticità nella gestione sanitaria. In base ai risultati degli accertamenti medico-legali e all’analisi della documentazione clinica, gli investigatori potranno valutare se l’evento fosse evitabile o se si sia trattato di una tragedia non riconducibile a responsabilità specifiche.