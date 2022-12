Neonato morto a Taranto a poche ore dal parto: indagati 27 sanitari

Con un fascicolo che è in carico al Sostituto Procuratore Epifani e per un neonato morto a Taranto a poche ore dal parto sono indagati 27 sanitari

Neonato morto a Taranto a poche ore dal parto: indagati 27 medici e sanitari con la Procura che apre un fascicolo per omicidio colposo dopo il decesso avvenuto al SS Annunziata.

Il piccolo è spirato infatti in ospedale lo scorso 25 novembre ed i suoi genitori vogliono giustizia o che sia accertata la verità in punto di Diritto.

Neonato morto, indagati 27 sanitari

I media spiegano che dopo la tragedia la coppia ha verbalizzato l’accaduto con i carabinieri ed è scattata l’indagine. Indagine che è in carico al Sostituto Procuratore Remo Epifani che, per la morte del neonato, ha iscritto nel registro degli indagati 27 persone tra medici, ostetriche e personale sanitario.

Erano tutti professionisti all’opera presso il reparto in cui era stata ricoverata la mamma del bimbo. L’ipotesi di reato su cui si indaga è quella di omicidio colposo.

Il ricovero della madre e la tragedia

Lo storico della vicenda che ha portato a quel terribile lutto è da chiarire: da quanto si apprende la mamma, prima di partorire, era stata ricoverata per cinque giorni in ospedale. Il magistrato ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte del neonato e accertare eventuali responsabilità.

L’esame tanatologico sarà effettuato nelle prossime ore.