Nepal, aereo con 22 passeggeri si schianta dopo il decollo: si cercano sopravvissuti

Sarebbe stata confermata dalle prime unità di soccorso terrestre la tragedia in Nepal, un aereo con 22 passeggeri si è schiantato dopo il decollo

Dal Nepal arriva la terribile conferma delle prime unità di soccorso di terra, l’aereo con 22 passeggeri a bordo di cui si erano perse le tracce si è schiantato dopo il decollo e si cercano i sopravvissuti del disastro. Il velivolo era scomparso dagli schermi radar ed in questi minuti è arrivata la terribile conferma: quel velivolo commerciale si è schiantato a suolo sopra le montagne del Nepal ed a poca (relativamente) distanza dalla spazio aereo dell’India.

La conferma è arrivata da un comunicato dell’esercito del Nepal: il velivolo commerciale si è schiantato alla foce del fiume Lamche vicino a Kowang, nel Mustang.

Nepal, aereo si schianta vicino ad un fiume

Purtroppo l’epilogo tremendo era nell’aria, anche a contare che quella dell’aereo è considerata una delle più pericolose al mondo in quanto circondata da ripide vette e condizioni meteorologiche avverse. Non è un caso che aeromobili del tutto simili siano stati protagonisti di disastri omologhi già nel 2016 e nel 2018.

Il portavoce dell’esercito Narayan Silwar ha detto che i funzionari devono ancora confermare lo stato dell’aereo e se ci sono sopravvissuti.

In tema di soccorsi personale dell’esercito si sta ora dirigendo verso il sito da terra mentre due unità ad ala rotante sono decollate in precedenza.

Elicotteri di soccorso costretti a tornare alla base

L’Autorità per l’aviazione civile del Nepal afferma però che giusto in questi minuti un elicottero da ricerca è stato costretto ad interrompere il volo a causa del maltempo. E ancora: “Gli elicotteri sono pronti a partire per la ricerca da Kathmandu, Pokhara e Jomsom una volta che le condizioni meteorologiche saranno migliorate.

Le squadre di ricerca dell’esercito e della polizia sono partite verso il sito“.