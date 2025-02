NexumStp supporta Roma Capitale nel progetto di certificazione per la parità di genere

Roma, 11 febbraio 2025 – L’amministrazione capitolina è tra le prime grandi municipalità a conseguire questo riconoscimento, grazie anche al supporto di NexumStp, la società di consulenza che ha affiancato l’ente in ogni fase dell’iter di certificazione, culminato con l’attestazione di RINA.

Il progetto ha coinvolto oltre 23.500 dipendenti di Roma Capitale, con un’attenzione particolare alle politiche di parità e inclusione. Le attività, che hanno spaziato dalla formazione alle indagini sui dipendenti, hanno incluso un’analisi approfondita dei dati raccolti attraverso survey e censimenti, esaminando le prassi in atto all’interno dell’amministrazione.

Un percorso inclusivo per oltre 23.500 dipendenti

Roma Capitale, la più grande municipalità d’Italia, conta circa 23.000 dipendenti, di cui il 72% sono donne. Il progetto di certificazione ha incluso formazione su tematiche cruciali come la prevenzione delle molestie, gli stereotipi di genere e la genitorialità. Il focus principale è stato sulle pari opportunità, che hanno riguardato ogni fase del rapporto lavorativo, dalla selezione del personale all’avanzamento di carriera, fino alla valutazione delle performance e al trattamento retributivo.

L’impegno per la parità di genere e la valorizzazione delle donne

La certificazione di parità di genere rappresenta una tappa fondamentale per Roma Capitale, che ha messo in atto politiche di inclusione per favorire la presenza delle donne anche nei ruoli dirigenziali. Attualmente, il 70% dei dipendenti nei livelli impiegatizi sono donne, mentre nei livelli dirigenziali la proporzione si inverte, con il 70% di uomini e solo il 30% di donne.

“Abbiamo scelto di affrontare il percorso di certificazione con l’obiettivo di rendere concreti i principi di parità e non discriminazione in tutti i livelli organizzativi,” ha commentato Paolo Stern, presidente di NexumStp. “Il nostro lavoro con Roma Capitale ha portato alla consapevolezza della necessità di migliorare la presenza femminile nei profili dirigenziali e garantire una equità retributiva.”

Un esempio per le imprese pubbliche e private

La certificazione ottenuta da Roma Capitale non è solo un traguardo importante per l’amministrazione, ma rappresenta anche un esempio positivo per tutte le società partecipate e le imprese romane. Con il codice degli appalti che premia le imprese che rispettano i criteri di parità di genere, Roma Capitale si propone come modello da seguire, puntando a sviluppare una cultura aziendale inclusiva che favorisca anche l’attrazione di talenti.

Il futuro della parità di genere in Roma Capitale

Con l’acquisizione della certificazione, Roma Capitale si impegna a proseguire il percorso intrapreso, continuando a monitorare e aggiornare il piano strategico per la parità di genere. Una sfida che NexumStp, con il suo team di esperti, continuerà a sostenere in tutte le sue fasi.

Il documento di politica per la parità di genere adottato da Roma Capitale è disponibile al seguente link: https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Documento_politica_di_genere.pdf

Chi è NexumStp

NexumStp è una società di consulenza che, nata nel dicembre 2018 dalla fusione di studi di consulenza fiscale e del lavoro, oggi conta 59 sedi in Italia e altre 27 nel mondo, coordinate dalla consociata IC&Partners. La società assiste oltre 22.000 clienti nei settori fiscale, societario, del lavoro, legale e direzionale, con un focus particolare sull’outsourcing dei servizi amministrativi, payroll, e soluzioni per la gestione delle imprese.