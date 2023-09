Nicky Newman è morta a causa di un cancro al seno. Suo marito, Alex, ha annunciato la sua morte sui social media insieme a un messaggio in cui la donna ha condiviso la sua battaglia contro la malattia,.

Il messaggio di Nicky Newman condiviso sui social

“Se stai leggendo questo significa che sono morta, però sono sopravvissuta 5 anni e mezzo, non male per un cancro al seno allo stadio 4. Non ho perso nulla, il cancro alla fine ha preso il sopravvento e va bene, sapevamo tutti che sarebbe successo. Quindi, per favore, promettimi di amare chi ti circonda e di dare ai tuoi amici e ai tuoi cari gli abbracci più grandi! Vai a prenderti la vita! Non sai mai veramente cosa sta succedendo dietro l’angolo, quindi non dare nulla per scontato. Siete tutti diventati parte della mia eredità, della mia “Instagramily” e vi ringrazio tutti dal profondo del mio cuore per essere stati qui in ogni fase del percorso” questo è ciò che riporta sui social, il messaggio finale di saluto a tutti coloro che la conoscevano e non solo.

Nicky Newman: la scoperta della malattia

La nota influencer Nicky Newman, con una vasta base di follower al suo attivo oltre 300mila follower, ha scoperto il cancro al seno nel 2018. In una settimana, ha subito un aborto spontaneo e appreso che il cancro era metastatico e incurabile. Celebrità come Amy Dowden e Stacey Solomon hanno espresso il loro cordoglio.

Nicky Newman ha condiviso la sua battaglia contro il cancro con 300.000 follower, promuovendo un messaggio di “afferrare la vita” e ha sposato il marito Alex durante questo percorso legato alla malattia.