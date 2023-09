Naufragio in Niger: 24 morti e decine di dispersi per un battello ribaltato

Naufragio in Niger: 24 morti e decine di dispersi per un battello ribaltato

Il bilancio è di almeno 24 morti, e decine di dispersi: si tratta del terribile naufragio avvenuto in Nigeria, Paese dell’Africa centro-orientale.

Naufragio di un battello in Niger: 24 morti e dispersi

Sarebbero almeno 24 le persone morte, mentre si parla di decine di dispersi, a causa del ribaltamento di un battello in Nigeria, parte dello Stato federale del Niger, nella zona centro-orientale dell’Africa. 30 persone sono invece state soccorse e salvate.

Secondo la protezione civile e il governo locale, a bordo del battello ci sarebbero state oltre 100 persone, fra cui molti bambini. L’imbarcazione trasportava un gruppo di agricoltori verso i loro campi, fra una sponda e l’altra del lago artificiale Jebba.

Le cause del naufragio

Le cause del ribaltamento non sono chiare: un portavoce dei servizi di emergenza locali ha segnalato come possibile motivazione il sovraccarico dell’imbarcazione, non adibito a trasportare tutte quelle persone, e la sua scarsa manutenzione. Non si esclude però un possibile scontro con un ostacolo sommerso.

Gli incidenti nautici non sono rari nella regione, dove le imbarcazioni sono molto usate per via delle cattive condizioni delle strade. Solo tre mesi fa in Nigeria oltre cento persone erano morte a causa del ribaltamento di un battello nel nord del paese.