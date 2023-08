Ancora un naufragio di migranti in Tunisia: sette dispersi e cinque morti

Cinque migranti morti e sette dispersi: è questo il bilancio del nuovo naufragio avvenuto al largo di Sfax, in Tunisia.

Naufragio di migranti in Tunisia, il bilancio di vittime e dispersi

Il Mediterraneo continua a fare da sfondo a morte e disperazione. L’ultimo drammatico naufragio avvenuto al largo di Sfax, nella Tunisia centrorientale, è di cinque migranti morti e sette dispersi.

Stando a quanto riferito dal portavoce del tribunale di Sfax, Faouzi Masmoudi, l’imbarcazione improvvisata trasportava “35 persone, tra cui donne e bambini, la maggior parte delle quali tunisine”. Il barcone, tuttavia, si è rovesciato “poco dopo aver lasciato la costa di Sidi Mansour”, vicino a Sfax. La tragedia si sarebbe consumata quasi subito, in “meno di un’ora dopo aver salpato”. “Ventitré persone sono state salvate”, ha precisato il portavoce.

Si cercano i dispersi

Per quanto riguarda le vittime del naufragio, il tribunale di Sfax ha rivelato che tra loro figurano anche due donne e un bambino.

L’imbarcazione è salpata da Sidi Mansour, città balneare situata a nord di Sfax. Si tratta di uno dei porti maggiormente sfruttati dai clandestini che tentano la sorte nella speranza di raggiungere Lampedusa.

Mentre proseguono le ricerche di eventuali sopravvissuti, le autorità di Sfax hanno aperto un’inchiesta per stabilire le cause del naufragio. “Non è escluso che tra questi ultimi ci siano anche cittadini provenienti dall’Africa sub sahariana”, ha aggiunto il portavoce.