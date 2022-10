Nikita Pelizon in lacrime al GF Vip: cosa succede

Nikita Pelizon è scoppiata in lacrime al GF Vip e per diverse ore è stata lontana dalle telecamere. Tutto quello che c'è da sapere.

Le ultime settiamne sono state particolarmente stressanti per Nikita Pelizon al GF Vip e, nelle ultime ore, è praticamente sparita dalle telecamere, facendo sorgere i dubbi dei fan.

Nikita Pelizon: le lacrime al GF Vip

Dopo gli attacchi e gli scontri avuti con gli altri concorrenti del GF Vip nelle ultime ore Nikita Pelizon sembra aver subito un crollo e infatti è scoppiata in lacrime.

A seguire l’influencer si sarebbe recata in confessionale, dove avrebbe chiesto di parlare con uno psicologo, e non è più riapparsa difronte alle telecamere. In tanti si chiedono come evolverà la sua situazione e se la vicenda si trasformerà in una sorte di Bellavia-bis visto che, nelle ultime settimane, Nikita ha finito per scontrarsi con Antonino, Elenoire e soprattutto con Cristina Quaranta.

Cristina Quaranta contro Nikita Pelizon

Tra Cristina Quaranta e Nikita Pelizon al GF Vip i rapporti sembrano alquanto tesi e le due sono arrivate più volte a discutere.

“Prendila con più leggerenzza. Sembra che tutti ce l’hanno con te, che tutti parlano male di te. Fai il tuo. Le persone se non si vogliono avvicinare è perché c’è un perché, cambia atteggiamento. Sembra che per***i tutti. L’hai fatto con me per un giorno intero: mi hai provocata o no?”, ha tuonato Cristina Quaranta contro la collega. In tanti si chiedono come procederanno le cose tra le due e se Nikita riuscirà finalmente a risolvere i suoi problemi con gli altri concorrenti della Casa.