Nimes, in fiamme un bus con a bordo dieci studenti: non ci sono feriti

Venerdì 13 gennaio 2023, a Nimes, nel sud della Francia, uno scuolabus ha preso fuoco in mezzo a una strada.

La scena è stata documentata in un video che circola sui social media. La causa dell’incidente rimane per il momento sconosciuta.

Secondo Midi Libre, le fiamme sono divampate intorno alle 13.30, lungo route de Sauve, e hanno richiesto l’intervento di 4 autopompe e 23 vigili del fuoco.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti. I dieci studenti a bordo del mezzo e l’autista sono stati miracolasamente evacuati in tempo, prima che il bus si incendiasse completamente.

Il mezzo vuoto è rotolato per una ventina di metri, schiacciando una pensilina e un semaforo. Ormai completamente distrutto dal fuoco e ridotto a un’irriconoscibile carcassa metallica, ha poi finito la sua corsa contro il muro del perimetro di una proprietà, danneggiandolo a causa del colore e del fumo.

A France Bleu Gard, un testimone ha raccontato che “era un po’ come una scena di guerra”.

Qui sotto potete vedere il video di quanto accaduto.

On Friday, over a dozen schoolchildren were on a bus in Nimes, France when one of them smelled tires burning. Thank God everyone was able to evacuate safely before the brakes failed and the bus engulfed in flames! pic.twitter.com/Cwb92UPlBi

— Pete’s tweets (@bcbooth) January 15, 2023