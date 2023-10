Nina Moric insieme al figlio Carlos dopo anni di lontananza: "L'uomo che amo di più"

Il rapporto tra Nina Moric e suo figlio, Carlos Maria Corona, è stato segnato da anni difficili e solo nelle ultime ore la modella sarebbe riuscita a trascorrere del tempo insieme a lui.

Nina Moric: il rapporto con il figlio

Nina Moric ha avuto un unico figlio, Carlos Maria Corona, insieme al suo celebre ex, Fabrizio Corona. I rapporti tra i due vip oggi non sono dei migliori e nella sua ultima intervista a Belve Corona ha affermato che la modella non sarebbe riuscita a svolgere i suoi doveri di madre nei confronti di Carlos a causa di alcuni problemi psicologici. Nina Moric ha replicato con fermezza alle parole di Corona e nelle ultime ore si è mostrata via social in compagnia di suo figlio, che avrebbe rivisto dopo un lungo periodo di lontananza. “C’è un uomo che amo più degli altri, è mio figlio”, ha scritto Nina Moric sui social. Lei e Carlos riusciranno a ristabilire un rapporto?

A proposito dell’incontro tra lei e il figlio, Corona ha affermato: “Da giovedì che è da lei, che non vedeva da tantissimi anni. Non la vedeva perché lei stava male. Da un lato sono contento, nella speranza che Nina possa stare meglio e tornare a essere la madre che si prende cura di Carlos. Dall’altra, la grandissima preoccupazione è che lei possa non reggere e Carlos ritornare in condizioni pietose a casa o persino in Croazia. Perché non vado a prenderlo? Sono stanco di queste battaglie mediatiche, sono nella fase in cui aspetto.”